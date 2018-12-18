РИАМО – 18 дек. Сотрудники полиции Красноармейска задержали 3 подозреваемых в краже личного имущества из частного дома на Садовой улице, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Красноармейского отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» поступило сообщение от 50-летнего местного жителя о том, что неизвестные проникли в его дом, расположенный на улице Садовая городского округа Красноармейск, и украли личное имущество. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны двое мужчин и женщина в возрасте 18, 20 и 44 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.