РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 дек. Поликлиника больницы №1 подмосковного Красногорска вошла в региональный пилотный проект «Добрая поликлиника», благодаря которому время ожидания приема специалиста сократится на несколько дней, сообщила «РИАМО в Красногорске» заведующая организационно-методическим отделом больницы Татьяна Чернявская.

В последнем квартале текущего года семь поликлиник Московской области, в том числе поликлиника Красногорской горбольницы №1, вошли в пилотный проект «Добрая поликлиника», который призван оптимизировать работу врачей и повысить доступность медицинских услуг населению.

«Согласно концепции проекта «Добрая поликлиника», пациент, обращающийся к терапевту, должен получить услугу в течение одного дня, а обращающийся к узкому специалисту – в срок менее 10 дней. У нас в среднем пять дней уходит на обеспечение встречи с узким специалистом. До встречи с терапевтом – пока два с половиной дня, но думаю, что к концу 2018 года мы сможем минимизировать это время и прийти к целевому показателю», – сказала Чернявская.

Она отметила, что в поликлинике создали рабочие места для людей, которые обзванивают записанных на прием пациентов.

«Если пациент не смог записаться на прием и попал в так называемый лист ожидания, в течение нескольких часов ему позвонят и предложат несколько вариантов записи на выбор. Если мы видим, что существует большой лист ожидания к специалистам, мы находим возможность организовать прием специалистов в субботу», – пояснила Чернявская.

Также по субботам с 9:00 до 15:00 можно попасть на прием к участковому терапевту.

В связи с участием в проекте «Добрая поликлиника» изменился формат работы участковой службы. Раньше участковые специалисты работали в три смены, и время работы делилось на два периода – прием пациентов в поликлинике и выезды на дом. Сейчас они трудятся в две смены, а надомные вызовы осуществляют специально для этой цели сформированные выездные бригады врачей.

В холле поликлиники разместили интерактивный стенд «Проблемы и решения», с помощью которого посетители могут оставить отзыв о работе учреждения здравоохранения. Решение проблем и проведенные мероприятия по устранению недостатков публикуют также на стенде.

С января 2019 года поликлиника начнет делиться удачным опытом работы с другими медучреждениями Подмосковья.