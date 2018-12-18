РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. Житель Королева незаконно зарегистрировал у себя в квартире более 30 уроженцев ближнего зарубежья, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции УМВД России по городскому округу Королев проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице Горького.

«Полицейские установили, что местный житель поставил на миграционный учет 32 уроженца ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил. В отношении мужчины отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.