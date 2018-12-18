РИАМО - 18 дек. Порядка 30 крупных компаний могут стать подрядчиками для строительства домов по программе реновации в Москве, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня посмотрели всех возможных подрядчиков, видим порядка 20-30 крупных компаний. Того объема подрядчиков, который у нас есть, нам не хватает для заявленных объемов. Скорее всего, у нас будут еще участвовать подрядчики с Московского региона», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что подрядчики для строительства в рамках программы реновации будут тщательно отобраны.

«У нас нет ограничений каких-либо кроме того, что на конкурс имеют право заявляться компании, которые имеют опыт сдачи за последние три года на территории Московского региона не менее 50% от заявленной суммы контрактов. Если человек построил два дома, 20 тысяч квадратных метров, то он на 40 тысяч квадратных метров может заявиться», - сказал Хуснуллин.

По его словам, подрядчиков в Москве отбирают по жестким требованиям.

«Серьезно смотрим на их опыт работы, финансовое положение, задолженности по налогам, замечания по качеству строительства. Стройнадзор выверяет все жалобы, нет ли у них задержки сроков ввода, нет ли обращений от других заказчиков», - пояснил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.