РИАМО – 18 дек. Свыше тысячи человек и более 160 единиц спецтехники расчищают подходы к остановкам общественного транспорта, дворовые территории и улично-дорожную сеть Химок, уборка также ведется вблизи и на территории социально-значимых объектов и прогулочных зон муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

«Производится уборка центральных улиц и магистралей. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными средствами. Песко-соляной смесью обрабатываются спуски и подъемы на дорогах. Дежурные ГИБДД и коммунальных служб производят постоянный мониторинг территории», – сказал заместитель главы администрации городского округа Химки Виталий Турчанинов.

Он добавил, что в задачи коммунальных служб входит обеспечение движения автотранспорта и прохода людей. Уборка ведется во всех микрорайонах городского округа.

Кроме того, администрация Химок и строительные компании округа договорились о предоставлении помощи при уборке снега и льда в зимнее время года. В случае необходимости дополнительно будут привлекать порядка 50 единиц техники.