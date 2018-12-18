РИАМО - 18 дек. Подростка госпитализировали после избиения в одной из школ в Пресненском районе столицы, полицейские проводят проверку, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 17 декабря в школе №2030 на 2-й Звенигородской улице.

«Пятнадцатилетний учащийся школы был избит одноклассником. После этого подростка доставили в больницу с диагнозом «сотрясение мозга» и «закрытая черепно-мозговая травма», – говорится в сообщении.

Полиция проводит доследственную проверку по факту случившегося.