РИАМО - 18 дек. Предприятие «Текон» получило статус столичного технопарка, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Приняты решения <…> о присвоении статуса технопарка – технопарку «Текон», расположенного по адресу: 3-я Хорошевская улица, владение 16, корпус 1 (управляющая компания технопарка – ООО «Энерго Эстейт»)», – говорится в сообщении.

Специализацией технопарка станет промышленная автоматизация, микроэлектроника и информационные технологии.

В технопарке уже работают шесть предприятий-резидентов, выпускающих контроллеры, шкафы комплексной автоматики, цифровые микросхемы, микроэлектронные компоненты и прочее оборудование.

В настоящее время правительство Москвы предоставляет субсидии малым и средним предприятиям, являющимся резидентами технопарков, индустриальных (промышленных) парков и ОЭЗ по следующим направлениям: возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования; возмещение расходов на уплату лизинговых платежей; возмещение затрат на приобретение оборудования за счет собственных средств.