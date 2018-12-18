РИАМО - 18 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям добились наказания для собственника земли сельскохозяйственного назначения в Серпуховском районе, который в срок не оплатил штраф, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам представленных администрацией Серпуховского района материалов было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 6,2 гектара.

«Участок расположен в Серпуховском районе Московской области и принадлежит на праве собственности Кирьякову Леониду Михайловичу, который был привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», – отмечается в сообщении.

За неуплату административного штрафа в срок в отношении владельца был составлен протокол об административном правонарушении. Решением мирового суда Кирьяков привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.