РИАМО - 18 дек. Порядка 12–15 тысяч смотровых ордеров могут выдать участникам программы реновации жилья Москвы в 2019 году, при соблюдении подрядчиками сроков строительства число ордеров может составить 17 тысяч, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы по ордерам считаем, что у нас будут от 12 до 15 тысяч ордеров, это все зависит от того, насколько готовы будут квартиры, как мы будем успевать быстро строить. Те сроки, которые мы сегодня взяли по строительству, они все сокращенные. В среднем дом должен строиться 24–28 месяцев, мы разыгрываем конкурс и ставим задачу его строить за 15 месяцев», – сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о планах выдачи ордеров в 2019 году.

Он добавил, что, если все подрядчики будут выдерживать темпы, запланированный объем выполнят, до 17 тысяч смотровых ордеров может быть выдано по итогам 2019 года.

«У нас следующий год будет годом, когда будут первые дома по реновации появляться, построенные фондом. Начиная с 2020 года основной объем, который будет с каждым годом нарастать серьезными темпами. В 2019 году, в середине 2020 года, мы считаем, выйдем на объем градостроительной документации 10 миллионов квадратных метров. Уже в первую волну мы начнем отселять из нескольких сотен пятиэтажек, чью территорию мы будем проектировать под вторую волну переселения», – уточнил Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.