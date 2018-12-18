РИАМО - 18 дек. Реставрационные работы над поврежденной в Третьяковской галереи картиной Илья Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» начнутся не раньше мая 2019 года, сообщила журналистам главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

«Если наши этапы будут идти, как мы спланировали, а пока у нас нет никаких сбоев, тогда мы сможем приступить к проведению непосредственно реставрационных мероприятий. Думаю, где-то не ранее мая следующего (2019 года – ред.) года», – сказала Городкова.

Ранее стало известно, что картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую повредил вандал в Третьяковской галерее, перенесут на новый холст. После реставрации перемещать картину и передавать ее куда-то для других выставок не планируется.

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама. Мужчина объяснил свой поступок тем, что до этого выпил 100 граммов водки в буфете. Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что музей уберет алкоголь из кафе на своей территории.