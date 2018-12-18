РИАМО - 18 дек. Главную ель страны, срубленную в Щелковском районе Подмосковья, отправили в Московский Кремль, ее завезут через Спасскую башню и установят на Соборной площади, передает во вторник корреспондент РИАМО.

На проводы главной кремлевской ели в деревню Еремино приехали более 200 школьников Щелковского района. Перед отправлением елки состоялось музыкально-театрализованное представление, артисты которого развлекали гостей мероприятия.

«Огромная честь для Щелковской земли, для Фряновской земли, что именно отсюда убывает сегодня на Соборную площадь Кремля главная новогодняя елка нашей страны», - сказал заместитель главы администрации Щелковского муниципального района по социальной политике Юрий Радионов.

Он отметил, что каждый житель подмосковного Щелкова может с гордостью сказать родным и близким, что на Соборной площади Московского Кремля стоит елка из Фрянова Щелковского муниципального района.

«От имени администрации и главы района выражаем искреннюю благодарность всем руководителям, которые доверили нам это непростое, важное и ответственное событие. Всех с наступающим Новым годом», - добавил Радионов.

Торжественный сруб главной праздничной елки проводится ежегодно. В этом году было выбрано 100-летнее 27-метровое дерево диаметром 60 сантиметров, которое срубили 16 декабря в Щелковском районе Подмосковья.

Елка украсит Соборную площадь Московского Кремля. Ее завезут через Спасскую башню. Праздничное дерево будет встречать офицер ФСО.

Новогоднюю красавицу из Подмосковья украсят 2 тысячами игрушек и 1,5 километрами гирлянд.

Дореволюционная традиция ставить в новогодние праздники елку на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это редко, в частности, за время правления Николая II всего два раза. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском селе около Санкт-Петербурга.

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