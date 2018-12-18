20 декабря в Москве открываются более 200 елочных базаров. Всего в разных округах столицы откроется 214 точек по продаже елей, сосен и лапника.
У продавцов новогодних деревьев обязательно должен быть кассовый аппарат, линейка для замера, подробный прайс-лист, упаковочный материал, а также книга отзывов и предложений. В каждой официальной точке продажи должна быть размещена вывеска «Елочный базар».
РИАМО составило карту размещения елочных базаров в Москве в 2018 году. Для того, чтобы подробно рассмотреть карту и узнать, где купить елку, нажмите на кнопку увеличения масштаба карты в левом нижнем углу карты.
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*Карта составлена на основе информации портала открытых данных города Москвы.
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