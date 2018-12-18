РИАМО - 18 дек. Полицейские на юго-востоке столицы задержали подозреваемого в разбойном нападении на церковную лавку на Рязанском проспекте в Москве, из которой двое неизвестных похитили ювелирные украшения на полмиллиона рублей, сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.

Ранее двое мужчин ограбили церковную лавку на Рязанском проспекте в столице, при помощи кувалды разбили витрины, угрожали работнику предметом, похожим на пистолет, украли ценности и скрылись с места происшествия. В помещении сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы задержан 25-летний приезжий по подозрению в разбойном нападении и хищении ювелирных изделий на сумму около полумиллиона рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что на месте преступления полицейские обнаружили молоток, который использовали злоумышленники. А на месте обысков в квартире задержанного изъят пневматический пистолет, а также часть похищенного.

Подозреваемого задержали на Люблинской улице в Москве, сейчас он заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержание соучастника противоправного деяния.