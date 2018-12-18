РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске пожарные ликвидировали открытое горение на медицинском складе, который находится на территории завода «Зингер», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Пожар на территории завода «Зингер» на улице Комсомольская в Подольске произошел во вторник в первой половине дня. Загорелся медицинский склад компании ООО «Русюрофарм».

«В настоящее время сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение. В целом работы будут еще продолжаться, так как нужно еще проливать территорию пожара (во избежание дальнейшего возгорания - ред.)», – сказал сотрудник.

Он отметил, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.