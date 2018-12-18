РИАМО - 18 дек. Врачи оценивают состояние четверых пострадавших в результате обрушения крыши производственного здания в подмосковном Дзержинском как удовлетворительное, один человек находится в состоянии средней тяжести, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент в результате происшествия в городе Дзержинский Московской области в Дзержинской городской больнице остаются пять пострадавших. У четырех состояние удовлетворительное, у одного - средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сказал собеседник агентства.

В Дзержинском 17 декабря на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы, семерым оказали амбулаторную помощь.

Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.