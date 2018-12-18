РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. В западной коммунальной зоне Балашихи на шоссе Энтузиастов планируют открыть после реконструкции базовый центр служебного собаководства в 2020 году, сообщается на сайте RosTender.info.

«В 2020 году после расширения и реконструкции центра служебного собаководства в западной коммунальной зоне на шоссе Энтузиастов в Балашихе там начнет работать и новый спортивный центр, а также закрытый стрелковый тир. На выполнение работ из бюджета Москвы выделен 561 миллион рублей», – говорится в сообщении.

Для завершения строительства объявлен тендер по выбору подрядчика, победителю которого отведут 20 месяцев после заключения контракта. Заявки от участников принимаются до 9 января, а 17 января подведут итоги тендера.