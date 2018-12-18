РИАМО - 18 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям временно приостановили оформление партии охлажденной форели и икры форели, поступившей в Московский регион из Республики Армения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На пограничном контрольном ветеринарном пункте ЗАО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии охлажденной форели и икры форели, весом более 1 тонны, поступившей из Республики Армения», – говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено нарушение целостности части индивидуальной упаковки икры. Груз оформлен после отбора проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.