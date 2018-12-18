РИАМО - 18 дек. Около 10,4 тысячи участников программы реновации жилья Москвы получат смотровые ордера до конца 2018 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«До конца года мы выдадим документы – смотровые ордера – 10,4 тысячам гражданам Москвы, участникам программы переселения. То есть ту задачу, которую мы себе ставили в первый год реновации – порядка 10 тысяч, – она у нас выполнена», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что продолжается работа по дополнительным стартовым площадкам, еще порядка 50 площадок общим объемов 600 тысяч квадратных метров находятся в проработке.

«Буквально с первых чисел, первых недель января мы будем дополнительные площадки включать в программу реновации», – уточнил Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.