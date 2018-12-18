РИАМО - 18 дек. Дополнительные «стартовые» площадки программы реновации подберут еще в 38 районах столицы, в настоящее время проводится отбор подрядчиков, подготовка площадок к строительству, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В городе осталось 38 районов, где нам не хватает площадок для поднятия «волны переселения» в три этапа. Мы сейчас активно занимаемся, чтобы все эти 38 районов охватить дополнительными «стартовыми» площадками. Миллион квадратных метров находится в строительстве, порядка 1,3 миллиона квадратных метров находится в проектировании», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в настоящее время проводится отбор подрядчиков, подготовка площадок к строительству. Он также выразил уверенность, что программа реновации взяла уверенный старт и в три «волны» она будет закончена.

«Все округа охвачены полностью программой реновации. В 38 районах нам нужен дополнительный объем, где мы сейчас ведем активную работу, рассматриваем городские объекты недвижимости и какие-то прилегающие промышленные территории, где-то и земли, которые мы можем взять с выкупа, где не хватает «стартовых» для программы реновации», - добавил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.