РИАМО - 18 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли на складе в подмосковном Солнечногорске зараженные срезы цветов эустомы из Нидерландов, продукция будет уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженные срезы эустомы будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.