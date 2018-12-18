РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Субсидию в размере 5 миллионов рублей планируют выделить из бюджета Московской области на создание безбарьерной среды для инвалидов в Подольске в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На начало 2018 года в Подольске проживало боле 14 тысяч инвалидов. Для формирования безбарьерной среды на объектах округа постановлением главы был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов. Помимо этого, в горокруге реализуется и подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита» на 2017-2021 годы.

«С учетом мнений общественных организаций инвалидов был утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. В него включили 384 объекта. В целях выполнения показателя и реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в муниципальном бюджете на период с 2017 по 2021 годы предусмотрено более 58 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Из областного бюджета в 2018 году была предоставлена субсидия в размере 2,5 миллионов рублей, а в 2019 году запланировано выделение субсидии в размере 5 миллионов рублей.

К концу 2018 года из 130 государственных объектов в горокруге 50 доступны условно, то есть здесь инвалиду требуется дополнительная помощь сотрудника, или услуги предоставляются на дому, дистанционно. Доступно частично 40 объектов, на них оборудованы отдельные зоны для получения услуг инвалидами. Полностью доступно 40 объектов, здесь инвалид может самостоятельно получить услугу.

«В 2018 году было проведено комплексное оснащение специальным оборудованием 63 муниципальных объектов. Из них 23 объекта стали доступными полностью для всех категорий инвалидов. Выполнение показателя доступности для инвалидов приоритетных муниципальных объектов в округе составляет более 64 %. Это 163 объекта из 254 включенных в реестр», – отмечается в материале.