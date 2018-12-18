РИАМО - 18 дек. Всех ингушских студентов, задержанных в общежитии геологоразведочного университета имени Орджоникидзе в Москве, отпустили из ОВД «Обручевский» и «Зюзино», сообщается на сайте постоянного представительства республики Ингушетия при президенте РФ.

Порядка 40 студентов из Ингушетии задержали 17 декабря при обысках в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в Москве. Кроме ингушей, в ОВД доставили студентов и других национальностей, в том числе из республик Северного Кавказа. По данным СМИ, силовики обнаружили в комнатах учащихся травматическое оружие и наркотики.

«Студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана, в котором он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета. В настоящее время выясняется, действительно ли они были причастны к этому происшествию. Об отчислении студентов речи не идет», – говорится в сообщении.

Во вторник сотрудники представительства Ингушетии намерены встретиться с руководством вуза. Также достигнута договоренность с ГУВД Москвы о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством РИ для предотвращения подобных инцидентов в будущем.