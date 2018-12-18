РИАМО - 18 дек. Городской проект «Московское долголетие» со следующего года станет постоянным, к инициативе с марта присоединились свыше 180 тысяч пожилых горожан, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства Москвы принял решение о реализации проекта «Московское долголетие» на постоянной основе.

«При принятии этого решения были учтены положительные результаты пилотного проекта, реализуемого с марта 2018 года. За это время его участниками стали более 180 тысяч пенсионеров. Также был принят ряд других решений, призванных сделать проект «Московское долголетие» более привлекательным для москвичей старшего возраста», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что несмотря на принятое решение о повышении пенсионного возраста, участие в проекте будет по-прежнему возможно с 55/60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, запись в кружки «Московского долголетия» будет открыта не только в ЦСО, но и в местах проведения занятий, являющихся городскими учреждениями – школах, домах культуры и других организациях (всего 1067 точек записи).

«Если москвич еще не определился с выбором направления, он сможет оставить заявку на подбор активностей в любом МФЦ, поликлинике и иных госучреждениях. После ее обработки сотрудники ЦСО свяжутся с жителем и предложат наиболее удобные и интересные варианты занятий исходя из предпочтений москвича», – отмечается в материале.

Также согласно пожеланиям пенсионеров-участников проекта, в него будет внесен ряд дополнений. Появятся театральные студии и кружки, будут открыты курсы продвинутого уровня, например, в сфере компьютерных технологий. Эти занятия актуальны для тех, кто уже получил базовые умения и хочет продолжать совершенствовать свои навыки.

«Цель проекта «Московское долголетие» – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта московские пенсионеры могут бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других культурных, образовательных, спортивных и досуговых организациях», – напоминается в сообщении.

С марта этого года работали 8412 групп занятий. Кружки и секции проходили в 1192 организациях, среди которых 1061 городское учреждение, 125 негосударственных организаций, 6 федеральных вузов.

«Наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются занятия по общефизической подготовке (19 тысяч человек), фитнесу (16 тысяч человек), танцам (16 тысяч человек), а также образовательные программы – компьютерные курсы (32 тысячи человек) и английский язык (21 тысяча человек)», – перечисляется в материале.

Проект «Московское долголетие» стал финалистом конкурса World Smart City Award в номинации Inclusive & Sharing Cities как один из самых инновационных и успешных проектов, созданных для удобства горожан.