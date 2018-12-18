РИАМО - 18 дек. В районе Коньково на юго-западе Москвы началось переселение по программе реновации, жильцы трех домов на улице Введенского переезжают в новостройку на Профсоюзной улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жильцы дома 5, корпуса 2, дома 5, корпуса 3 и дома 7 оформляют необходимую документацию для переезда в новый жилой дом, построенный по индивидуальному проекту и расположенный по адресу: Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На первом этаже располагается центр информирования по переселению, добавил он.

Всего в программу реновации на территории Юго-Западного административного округа включено 520 домов, подобрано 38 стартовых площадок.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 295 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.