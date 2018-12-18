РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 18 дек. Двадцатого декабря жители подмосковного Орехово-Зуева смогут разнообразить свой досуг участием в анимированных сценках, конкурсах и массовом катании, проводящихся в рамках спортивно-развлекательного праздника на льду «Серебряный конек», сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«Ждем гостей на спортивно-развлекательное мероприятие «Серебряный конек» в спорткомплексе «Локомотив» 20 декабря. В программе анимация с детьми, конкурсы, забавы, показательная тренировка детско-юношеских команд по хоккею, массовое катание», – сказал представитель администрации.

По данным агентства, праздник начнется в 16:30 на катке спортивного комплекса «Локомотив» по адресу: деревня Демихово, Спортивный проезд, дом №2. Вход свободный.