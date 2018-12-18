РИАМО - 18 дек. На прошедшей неделе в результате действий инспекторов Госадмтехнадзора устранили нарушения на 63-х детских игровых площадках в 24 муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Как уточняется в материале, половину из детских площадок привели в нормальное состояние по предупреждениям сотрудников ведомства, то есть без штрафа.

«В Коломенском городском округе меры безопасности были вовремя предприняты на восьми детских площадках, и на шести – в Серебряных Прудах. В Дмитрове и Лосино-Петровском по жалобам местных жителей устранили дефекты на пяти объектах детской инфраструктуры», – отмечается в сообщении.

Осуществляя надзор за состоянием детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов, инспекторы обращают внимание на такие недочеты, как выступающие острые крепления металлических и пластиковых конструкций, состояние покрытий, элементов сидений и безопасность монтажа игровых объектов.