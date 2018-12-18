РИАМО - 18 дек. Количество «стартовых» площадок программы реновации жилья в Москве достигло 308, что позволит переселить порядка 240 тысяч жителей, специалисты приступили к проектированию и строительству по выбранным площадкам, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы в активе программы реновации теперь имеем в общей сложности 308 площадок на общий объем порядка 4,6 миллиона квадратных метров. Это позволяет переселить 8 тысяч квартир и порядка 240 тысяч жителей», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что по вышеуказанным площадкам имеется граддокументация, специалисты приступили к проектированию и строительству.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.