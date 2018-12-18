РИАМО - 18 дек. В доме правительства Московской области в рамках праздничного мероприятия «Мы вместе» наградили лучших специалистов служб замещающих детей, лучших приемных родителей и детей-сирот, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Вы с каких-то пор стали неотъемлемой частью моей жизни, моей судьбы, моих будней, моих праздников и выходных дней круглые сутки. Вы те, на кого мы смотрим и думаем, что все еще впереди. Это значит, что мы что-то можем, у нас что-то получается», – сказала в начале мероприятия уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она поблагодарила всех присутствующих на мероприятии за их деятельность.

«Надо верить в себя несмотря ни на что. Никогда не сдаваться. И нет ничего невозможного», – добавила Мишонова.

Заместитель министра образования Московской области Людмила Овечкина выразила слова благодарности работникам детских домов и приемным родителям, а также коллегам из других ведомств за постоянную и активную работу.

Также взрослых и детей поздравил и поблагодарил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов.

Мероприятие стало традиционным для региона. Уже второй год организовывается подобная церемония: специалисты и приемные родители награждаются за достижения в области образования, искусства, творчества, в спорте и профессиональных компетенциях.

В настоящее время в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

Сегодня в регионе насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 374 созданы в текущем году.