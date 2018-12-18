РИАМО - 18 дек. Власти Москвы согласились с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением договора аренды земельного участка в поселке Киевский в районе детского сада и домов №№16, 5, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На рассматриваемом участке площадью 0,005 гектара инвестор планировал построить торговый павильон.

«Срок действия договора аренды истек. Застройщик так и не начал строительство», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она также отметила, что договор аренды земельного участка будет расторгнут в одностороннем порядке путем направления арендатору соответствующего уведомления.

В данный момент участок благоустроен, на нем размещена детская площадка.