РИАМО - 18 дек. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) усовершенствовал свои финансовые продукты: вдвое больше стала максимально возможная сумма займов для промышленных предприятий, предприятий-экспортеров и промышленных комплексов, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«В продуктах «Экспорт» и «Промышленности» сумма займа увеличилась с 50 до 100 миллионов рублей. Сумма займа для промышленных комплексов со 100 до 200 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Также фонд расширил список целей, на которые может выдаваться заем, и предусмотрел снижение процентной ставки для экспортеров при обеспечении займа банковской гарантией.

Одновременно, расширились возможности заемщиков продукта «Промышленности» и промышленных комплексов – для таких заемщиков добавлены новые цели займов: расходы на проведение выставок, конференций и презентаций за рубежом; расходы на сертификацию, получение патентов и свидетельств за пределами РФ; расходы на транспортировку продукции за пределы РФ.

Московские компании-экспортеры смогут снизить процентную ставку за пользование займом с 5% до 3% годовых. Для этого необходимо обеспечить свои обязательства перед фондом банковской гарантией в размере от 70% до 100 % суммы основного долга, поясняется в сообщении.

«Изменения в условиях предоставления льготных займов предприятиям – результат диалога между правительством Москвы и бизнесом. Меры по увеличению возможных сумм займов стали ответом на многочисленные запросы компаний, которые хотят реализовать инвестиционные проекты, требующие значительного финансирования», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства является подведомственной организацией департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Фонд предоставляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых. С декабря 2017 года фонд выдал займы девяти компаниям на общую сумму более 500 миллионов рублей.