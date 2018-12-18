РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Пожарные Подольска приступили к тушению второго этажа медицинского склада, который находится на территории промышленной площадки «Зингер», сообщается на сайте администрации округа.

Во вторник в 10:15 произошло возгорание в складском помещении на территории завода «Зингер» в Подольске. На складе находились медикаменты.

«Сигнал о возгорании медицинского склада ООО «Русюрофарм», расположенного на территории промплощадки «Зингер» в Подольске, поступил во вторник (18 декабря - ред.) в 10:07. По состоянию на 13:00 пожарные тушили второй этаж данного склада», – говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимают участие 12 машин и 56 человек. На месте происшествия работает оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Подольска. Информации о пострадавших нет.