РИАМО - 18 дек. В Москве улучшили финансовое положение малых предприятий, которые арендуют объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города: продлены льготные ставки и уменьшен процент их индексации, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«На один год – до 31 декабря 2019 года – продлено действие льготных ставок арендной платы (3,5 тысячи и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год). В соответствии с действующим порядком данная льгота должна была утратить силу 31 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, это решение распространяется на 3029 малых предприятий, арендующих небольшие помещения до 300 квадратных метров, либо занимающихся социально значимыми видами деятельности: торговлей (социальные магазины), социальным питанием, бытовым обслуживанием, физической культурой и спортом, культурой, производством.

«В два раза – с 10% до 5% – уменьшен процент плановой на 2019 год индексации городских ставок аренды помещений по договорам, заключенным на рыночных условиях (всего – более 2 тысяч арендаторов)», – поясняется в сообщении.

В условиях умеренной инфляции данное решение позволит избежать ситуации, когда ставки аренды городской недвижимости превысят ставки, сложившиеся на рынке коммерческой недвижимости.

Продление льгот по арендной плате и снижение процента индексации ставок повлекут уменьшение финансовой нагрузки на арендаторов и, соответственно, помогут им сохранить деловую активность, рабочие места и социально значимые виды бизнеса.

Сегодня в Москве насчитывается порядка 790 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес обеспечивает работой 2,2 миллиона человек.