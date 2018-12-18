РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. В подмосковной Балашихе управляющие организации отремонтировали подъезды и восстановили освещение в двух жилых домах по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жители домов №21 по улице Калинина и №3 корпус 1 по улице Кольцевой в микрорайоне Янтарный сообщили в надзорное ведомство, что общедомовое имущество в указанных домах находится в ненадлежащем состоянии.

«В ходе внеплановой проверки все факты, изложенные жителями, подтвердились. Инспекторы зафиксировали, что в подъездах обоих домов имеется нарушение штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков. Кроме того, в доме на улице Кольцевая выявлен неплотный притвор дверей переходных балконов, а в МКД с улицы Калинина установлены факты локального повреждения покрытия поручней лестничных перил и дверей почтовых ящиков, отсутствия освещения, а также неудовлетворительной уборки подъездов», – сказал Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков.

ООО «УК «ЖилСервис», управляющая домом №3 корпус 1, и ООО «Град+Сервис», ответственная за дом №21, получили предписания от Госжилинспекции Московской области – в кратчайшие сроки устранить все выявленные нарушения.

В отношении должностных лиц управляющих компаний были возбуждены дела о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Будучи признаны виновными, управляющий ООО «УК «ЖилСервис» и технический директор ООО «Град+Сервис» понесли наказания в виде административных штрафов на сумму 5 тысяч рублей каждый.

Контрольная проверка исполнения предписания областного надзорного ведомства показала, что управляющие компании устранили выявленные нарушения в установленный срок.

«Это значит, что следить за состоянием дома и своевременно осуществлять качественный текущий ремонт сотрудникам УК вполне по силам. Настоятельно рекомендую всем управляющим организациям не забывать о лицензионных требованиях, предъявляемых к их работе, внимательно следить за техническим состоянием общего имущества», – отметил Соков.