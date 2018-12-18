РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. В подмосковном Королеве арестовали автомобиль жителя, долг которого за услуги ЖКУ превысил 600 тысяч рублей, сообщается на странице расчетно-кассового центра (АНО «КРКЦ») в Instagram.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов и АНО «КРКЦ» провели совместный плановый рейд по адресам: улица Комитетский лес, дом №15 и улица Школьная, дом №28. Судебные приставы исполнители составили акты описи имущества, вручили постановления о возбуждении исполнительного производства и провели разъяснительную беседу с неплательщиками за ЖКУ.

«В ходе рейда на улице Школьная, дом №28 был арестован автомобиль BMW за сумму задолженности более 600 тысяч рублей и оставлен на ответственное хранение владельцу. Имущество было арестовано на основании исполнительного производства, возбужденного в отношении неплательщиков. Если задолженность в течение 10 дней не будет оплачена, транспортное средство подлежит реализации с публичных торгов», – говорится в сообщении.

В отношении жителей, к которым не удалось попасть в квартиры, исполнительное производство взято на контроль и запланированы повторные рейды.

Оплачивать услуги ЖКХ необходимо до 10 числа каждого месяца. Решить проблему задолженности можно в КРКЦ, где сотрудники юридического отдела ведут ежедневный прием граждан. А также с помощью сервиса «Недолжник.рф», где можно проверить и оплатить задолженность за ЖКУ, посмотреть информацию по судебным приказам и подать заявление на рассрочку платежа.