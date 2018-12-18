РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан в поселении Красково городского округа Люберцы, 22-летний местный житель незаконно зарегистрировал в своей квартире 17 приезжих из стран ближнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках оперативно–профилактической операции участковые уполномоченные полиции Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице Гаршина поселения Красково. Полицейские установили, что 22-летний местный житель поставил на миграционный учет 17 граждан из республик ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.