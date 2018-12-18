РИАМО - 18 дек. Вся сеть центров государст­венных услуг «Мои документы» в Москве может выдать необходимые документы «одним пакетом» в трех жизненных ситуациях: когда москвич потерял документы или ему надо оплатить налоги, а также если является автомобилистом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на ВДНХ открыли Дворец государст­венных услуг «Мои документы», в нем будет работать 20 окон приема и 67 сотрудников.

«С 18 декабря 2018 года на всю сеть центров госуслуг, включая Дворец МФЦ, распространена возможность получения необходимых документов «одним пакетом» в трех жизненных ситуациях: «Я – автомобилист», «Я потерял документы» и «Я оплачиваю налоги». Ранее эти «пакеты» были доступны только во флагманских офисах и центрах госуслуг ЦАО», – говорится в материале.

В сообщении поясняется, что в ситуации «Я – автомобилист» за один визит можно подать документы на восстановление или замену прав и оформление международных водительских удостоверений, предоставление сведений о нарушениях дорожного движения, внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентных парковочных разрешений.

В ситуации «Я потерял документы» специалисты центра помогут оформить и восстановить водительские права, СНИЛС, полис ОМС, социальную карту, ИНН, удостоверение многодетной семьи.

Также в ситуации «Я оплачиваю налоги» теперь можно за одно посещение в центр узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на предоставление льготы по налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам и другую информацию.

Всего с июля 2018 года за этими услугами во флагманские офисы и центры госуслуг ЦАО обратились 62 москвича.

Кроме этого, московские центры госуслуг «Мои документы» принимают участие в подготовке к общероссийской общественной акции – шествию «Бессмертного полка», помогая москвичам сохранять память о героях Великой Отечественной войны.

В любой из центров желающие могут принести фотографии, письма, наградные листы своих родственников или близких – участников Великой Отечественной войны. Все материалы сотрудники центров бережно сканируют, а оригиналы сразу же возвращают владельцам. На основе этих материалов создается анкета ветерана в электронной книге Памяти «Бессмертный полк – Москва». Одну из этих фотографий можно бесплатно напечатать в формате А4 прямо во время приема в окне у специалиста центра. С момента запуска проекта в 2015 году сотрудники центров распечатали порядка 130 тысяч фотографий.