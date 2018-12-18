РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. Люберецкая управляющая компания АО «Комбинат ЖКХ и благоустройства поселка Красково» по требованию Госжилинспекции Московской области устранила нарушения и привела в порядок внутридомовое газовое оборудование двух домов в городском поселении Красково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки инспекторы зафиксировали следы ржавчины и деструктивной коррозии, нарушение штукатурно-окрасочного слоя на трубах газопроводов домов по адресам: улица Советская, дом №50 и 2-ой Осоавиахимовский проезд, дом №10А. Управляющей компании выдали предписание об устранении выявленных нарушений в течение 12 дней.

«АО «Комбинат ЖКХ и благоустройства поселка Красково» исполнило предписание о приведении внутридомового газового оборудования в нормативное состояние в установленные надзорным ведомством сроки, что и было зафиксировано жилищными инспекторами в ходе контрольной проверки. Предписания были исполнены в полном объеме в двух многоквартирных домах поселка Красково по адресам: улица Советская, дом №50 и 2-ой Осоавиахимовский проезд, дом №10А», – отмечается в сообщении.

В отношении генерального директора УК возбудили административное делопроизводство с последующим наложением административных штрафов на общую сумму 10 тысяч рублей, по 5 тысяч за каждый дом.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, нарушение управляющими компаниями требований к техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования могут повлечь возникновение аварийных ситуаций. Он призвал все организации как можно внимательнее относиться к данному вопросу.