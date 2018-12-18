РИАМО - 18 дек. Новый торговый центр может появиться вблизи деревни Троицкое в новой Москве, здесь будут работать магазины, банки, точки общественного питания, с открытием объекта здесь дополнительно появится около 500 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Торговый центр на 20 тысяч квадратных метров планируется построить в поселении Щаповское вблизи деревни Троицкое. Предельная высота комплекса составит 20 метров. Размещение данного объекта позволит создать порядка 500 новых рабочих мест», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, новое здание предназначено для размещения магазинов розничной торговли, объектов общественного питания, бытового обслуживания, офисов и отделений банков.

«Окончательный состав помещений будет определен на последующих стадиях проектирования», – дополнила Княжевская.

С появлением нового торгового центра улучшатся инфраструктура в районе, доступ населения к различного рода услугам.

Территория под застройку расположена возле Варшавского шоссе, площадь участка составляет пять гектаров.

Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для этого участка.

Княжевская уточнила, что проект внесения изменений в ПЗЗ уже прошел публичные слушания и одобрен жителями.