РИАМО – 18 дек. Известная российская художница и скульптор Любовь Лондон умерла в Москве на 95-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

«Лондон умерла у себя дома в квартире на проспекте Мира. По предварительным данным, причиной смерти художницы стала острая сердечная недостаточность», – говорится в сообщении.

Любовь Лондон известна как скульптор, создавшая удивительные фигурки животных и людей. Она работала с различными материалами – фарфором, фаянсом, керамикой, бронзой, мрамором. Длительное время работала на ВДНХ, создала галерею портретов художников, ученых и музыкантов.

Около полусотни работ Лондон находятся в экспозиции музеев Москвы, Грозного, Сыктывкара, Казани, Кемерова и других городов России. Также работы скульптора представлены на Украине, в Казахстане, Италии, Германии и других странах.

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