РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 дек. Более 1 тысячи кубометров снега вывезли с дорог микрорайона Климовск Подольска с начала зимы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. Подрядная организация «УниверсалТехком» проводила (17 декабря – ред.) работы по вывозу снега с улицы Рожкова. Всего с начала зимы с дорог микрорайона Климовск было вывезено более 1 тысячи кубометров снега», – говорится в сообщении.

Также 17 декабря организация «УниверсалТехком» проводила работы и по устранению ям на улице Индустриальная.