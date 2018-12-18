РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 дек. Управляющая компания Подольска по требованию Госжилинспекции вернула жителям одного из домов на Бородинском бульваре более 78 тысяч рублей переплаты за подогрев горячей воды, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №7 на Бородинском бульваре в Подольске попросили проверить правильность начислений в платежных документах. В частности, инспекторы обратили внимание на графу «Подогрев воды для горячего водоснабжения». Они отметили, что стоимость завышена, однако директор УК уверял в правильности расчетов. При проверке инспекторы установили, что УК в течение нескольких месяцев при начислении платы за горячее водоснабжение не придерживалась утвержденного размера расхода тепла, необходимого для подогрева воды.

«Данная УК нарушала правила предоставления коммунальных услуг при расчетах платы за горячее водоснабжение. Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что в данном случае в расчетной формуле необходимо учитывать норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды. Мы установили, что управляющая компания «Любимый дом» превышала указанный норматив. Было выдано предписание о проведении перерасчета в течение полутора месяцев», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По истечении срока предписания было зафиксировано, что управляющая компания вернула жителям дома более 78 тысяч рублей. Однако на директора УК был составлен административный протокол о нарушении лицензионных требований, который передан на рассмотрение мирового суда.