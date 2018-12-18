РИАМО – 18 дек. Российский бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного после заявления дрессировщика о том, что предприниматель инвестирует в развитие канадского Cirque du Soleil, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гуцериев заявил, что все обвинения Запашного в его адрес – «клевета» и «вранье», он готов подтвердить это в судебном порядке.

«Я хочу поставить этого хама на место, то есть общественности рассказать правду, как это все работает», – сказал Гуцериев.

Ранее Эдгард Запашный сообщил о намерении Михаила Гуцериева построить в Москве стационарную площадку для Cirque du Soleil, которая будет являться филиалом канадского цирка в России. По мнению дрессировщика, это негативно скажется на развитии отечественного циркового искусства.

В ответ на эти обвинения Михаил Гуцериев заявил, что его компания «Сафмар» занимается строительством киноконцертного зала «Амфион» по типу «Крокуса». Договор с Cirque du Soleil действительно существует, однако речь идет не о стационарной площадке цирка, а лишь о ежегодной аренде сроком на шесть недель.

В свою очередь, представители пресс-службы компании «Сафмар» заявили, что информация Запашного – «галлюцинации, наглая клевета и грубая ложь», так как отношения компании с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных.