РИАМО – 18 дек. Государственная дума во вторник в третьем чтении приняла закон об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, сообщает РИА Новости.

Данную инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты в мае. Ее авторами стали депутаты от «Единой России», которые предложили поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

«За вовлечение детей в несанкционированные акции предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток. Для должностных лиц штраф больше – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 250 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Нововведение призвано защитить жизнь и здоровье детей, подчеркивается в документе.

В пояснительной записке отмечается, что рассмотрение таких дел относится к исключительной компетенции судей, а протоколы будут составлять сотрудники полиции.