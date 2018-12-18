РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 17 дек. Жителей и гостей городского округа Орехово-Зуево приглашают на купеческую ярмарку, которая пройдет с 24 по 30 декабря, специально для гостей подготовили фольклорные забавы, анимацию, на мероприятии будут также скоморохи и коробейники, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель городского парка культуры и отдыха.

«Не пропустите главное событие этой зимы – купеческую ярмарку в городском округе Орехово-Зуево с 24 по 30 декабря. В программе: выступления артистов, детская анимация с участием Деда Мороза, скоморохи, коробейники, фольклорные забавы, песни и пляски, хоровод у елки. Для тех, кто проголодается – ароматные блюда на мангале», – сказал представитель парка.

Он добавил, что в ярмарке примут участие предприниматели и фермеры из различных регионов России, в том числе из Подмосковья. Они представят сельскохозяйственную продукцию, мясные деликатесы, замороженную и копченую рыбу, парное мясо, сладости, сыры, молочные изделия, мед и многое другое.