РИАМО - 18 дек. Строительство нового крупного животноводческого комплекса на 1199 голов племенных коров завершилось на территории подмосковного городского округа Озеры, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Объем инвестиций составил более 900 миллионов рублей. Реализация данного крупного проекта стала возможной после конструктивного диалога в рамках ПМЭФ», – подчеркнул Разин.

Масштабное строительство новой фермы началось после подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области и акционерным обществом «ОСП агро», в состав которого входят «Предприятие Емельяновка» и «Агрофирма Сосновка», на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.

«Сегодня высокопродуктивный скот, который имеется на племзаводе ОАО «Предприятие Емельяновка», имеет совершенно другие размеры и требования к условиям его содержания. Именно с этими целями и был реализован новый проект. Он оснащен самым современным оборудованием для содержания КРС с высокотехнологичными доильными залами, различными системами и программами комплексного управления поголовьем», – отметил министр.

Молочно-товарная ферма включает в себя коровник с удлиненным скотоместом и более широким стойлом, доильно-молочный блок, санитарный пропускник с дезбарьером, родильное отделение и площадка домиков для телят.

В проект внесены технологические новшества – прежде всего беспривязное содержание животных, кормление – с помощью кормораздатчика-смесителя, доение – в зале на автоматизированной доильной установке типа «Карусель» на 50 мест, оборудованной программой управления стадом.

Для поения коров используются групповые поилки с подогревом. Коровник оборудован системой кросс-вентиляции и предусмотрена автоматическая система управления светом, которая позволит индивидуально регулировать продолжительность светового дня для разных групп животных в зависимости от стадии лактации, тем самым увеличивая производительность животных и экономию корма.

«Коровы здесь и зимой, и летом будут оставаться в зоне максимального комфорта, что скажется на их молочной продуктивности и здоровье. Уровень планируемой молочной продуктивности на созданной ферме – не ниже 6 тысяч килограммов на корову в год», – подчеркнул Разин.

По его словам, на территории молочной фермы также действует специализированная система для въезда машин, а для сотрудников отведены помещения, где они могут переодеться и принять душ.

«Хочу отметить еще один момент – кормление животных в хозяйстве осуществляется кормами собственного производства. Здесь работает свой комбикормовый завод», – заключил глава областного Минсельхозпрода.