РИАМО - 18 дек. Дворец государст­венных услуг «Мои документы» открыли на ВДНХ, в нем будет работать 20 окон приема и 67 сотрудников, интерьер здания украшают исторические элементы: колонны, фрески, звезда на потолке, лепнина на стенах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Дворец государственных услуг «Мои документы» разместился в историческом павильоне №71 «РСФСР» рядом с фонтаном «Дружба народов».

«Здание было отреставрировано и приспособлено для современного использования, сегодня в нем гармонично сочетаются уважение к культурному наследию и функциональность. Общая площадь Дворца МФЦ составляет 5,4 тысячи квадратных метров. По сути своей, Дворец МФЦ является обычным городским центром «Мои документы», но расположенным в необычном месте. С его помощью много­численные посетители ВДНХ смогут совместить отдых с решением повседневных проблем», – говорится в сообщении.

Кроме того, в будущем во Дворце МФЦ будет организован центр обучения клиентскому сервису для работников всех городских служб и организаций – начиная с работников ЖКХ и сотрудников правительства города.

Для клиентов открыто 20 окон приема, работают 67 сотрудников. График работы – ежедневно с 10:00 до 22:00.

Помещения Дворца оформлены в фирменном стиле «Мои документы» – в соответствии с едиными навигационными стандартами и правилами ведения деловой документации. Также в дизайн Дворца включены дополнительные элементы: расширенная зона стойки администратора; двухуровневая зона получения услуг; просторный конференц-зал для проведения совещаний, лекций, встреч с жителями и приема делегаций; двухуровневый детский уголок с мягкой зоной и кинотеатром; кафе с зоной отдыха для посетителей. В отдельных помещениях будет расположен учебный центр.

Интерьер здания украшают исторические элементы: колонны, фрески, звезда на потолке, лепнина на стенах.

Дворец МФЦ предоставляет более 180 государственных услуг, которые доступны во всех районных центрах. Кроме того, здесь организовано предоставление дополнительной услуги – государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные в любом субъекте Российской Федерации. В обычном районном МФЦ можно провести кадастровый учет или зарегистрировать права только на объекты, расположенные в Москве.