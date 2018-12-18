РИАМО - 18 дек. После встречи с врачами и сотрудниками благотворительного фонда жильцы дома на юго-западе Москвы, где временно проживают семьи с онкобольными детьми, отказались от требования их выселить и решили помогать фонду, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее жительница Москвы выступила против того, чтобы в ее доме сдавали квартиру семьям с онкобольными детьми. По словам москвички, в ее подъезде не должно быть «онкодиспансера». Женщина, назвавшая рак заразным инфекционным заболеванием, начала сбор подписей среди соседей за выселение семьи с больным ребенком. СК проверяет возможное нарушение жилищных прав несовершеннолетних.

«Следователи установили, что квартира арендуется одним из благотворительных фондов столицы, который предоставляет возможность семьям с детьми проживать в Москве во время прохождения обследования в медицинских учреждениях. Кроме того, следователи Главного следственного управления совместно с сотрудниками Черемушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы инициировали и провели встречу в управе района Коньково с жителями указанного дома», - сказала Иванова.

Она пояснила, что перед жильцами выступили, в том числе, врачи и сотрудники благотворительного фонда, они ответили на все возникшие вопросы.

«В завершение встречи жители дома отказались от своих требований о выселении детей, пояснив, что неверно трактовали содержание петиции, и заявили о своих намерениях в дальнейшем оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи», - подчеркнула Иванова.