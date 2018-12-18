РИАМО – 18 дек. Депутаты Госдумы утвердили закон об упрощенном получении гражданства России, в первую очередь документ направлен на граждан Украины, передает во вторник Федеральное агентство новостей.

Согласно тексту законопроекта, «предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке».

«Порядок приема в российское гражданство будет упрощен и для соотечественников. Если раньше они могли подавать заявления о гражданстве только по месту регистрации, то теперь это станет возможно делать по месту пребывания. По мнению парламентариев, это «позволит стимулировать» на родину соотечественников, проживающих в других странах», – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что власти страны не собираются чинить преграды для украинцев, желающих получить российский паспорт, а наоборот, Москва намерена облегчить получение гражданства для украинских граждан.

Также российская сторона не собирается вводить каких-либо ограничений на въезд РФ для граждан Украины.