РИАМО - 18 дек. На 17-метровой главной елке подмосковной Коломны зажгли огни, на сцене перед главным символом Нового года творческие коллективы представили гостям праздника развлекательную театрализованную программу «Сверкай огнями, елка!», говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

«На праздник поспешили прибыть сразу пять Дедов Морозов, чтобы поздравить жителей с приближающимся 2019 годом. Маленьким гостям мероприятия, выполняя танцевальные задания и разгадывая множество загадок, без труда удалось найти среди сказочных персонажей настоящего Дедушку Мороза», — говорится в сообщении.

Кульминацией праздника, прошедшего в минувшие выходные, стала церемония зажжения огней на елке. Для этого на сцену вышел глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. Он поздравил всех горожан с наступающим Новым годом и вместе с юными участниками праздника и сказочными героями зажег огни на главной городской елке.