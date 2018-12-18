РИАМО - 18 дек. В центре столицы в районе Арбата офис одной из компаний ограбили на 1,5 миллиона рублей, злоумышленник с похищенным скрылся, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

О краже сообщил генеральный директор компании – гражданин 1959 года рождения. Похищенные деньги принадлежали фирме.

«Семнадцатого декабря примерно в 09:15, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Москва, Карманицкий переулок, дом 9, путем свободного доступа, тайно похитил из тумбочки, расположенной в вышеуказанном помещении, денежные средства в сумме 1,5 миллионов рублей, принадлежащие обществу», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемый с похищенным скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».